Троллейбус врезался в стоящий на месте грузовик у «Марии-Ра» в Томске
Всех пассажиров осмотрели на месте
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Сегодня, 26 ноября, около 10 часов 55 минут на проспекте Фрунзе 23 произошла авария.
Как сообщили в УМВД по Томской области, троллейбус, под управлением водителя 38-летнего водителя, совершил наезд на стоящий грузовик Mitsubishi Canter.
В момент ДТП в троллейбусе предварительно находились 5 пассажиров. В результате происшествия, водитель грузовика осмотрен на месте врачами скорой помощи. Пассажирам медпомощь не понадобилась.
фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU