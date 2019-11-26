Троллейбус врезался в стоящий на месте грузовик у «Марии-Ра» в Томске

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-26T09:03:30+03:00

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

Всех пассажиров осмотрели на месте

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Сегодня, 26 ноября, около 10 часов 55 минут на проспекте Фрунзе 23 произошла авария.

Как сообщили в УМВД по Томской области, троллейбус, под управлением водителя 38-летнего водителя, совершил наезд на стоящий грузовик Mitsubishi Canter.

В момент ДТП в троллейбусе предварительно находились 5 пассажиров. В результате происшествия, водитель грузовика осмотрен на месте врачами скорой помощи. Пассажирам медпомощь не понадобилась.

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU