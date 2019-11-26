Томский облздрав сообщил о запрете на курение вейпов и кальянов

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-26T08:09:25+03:00

Такими темпами кальян придется курить только дома и в специальных заведениях Фото: из открытых источников

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Меры зафиксированы в новой антитабачной концепции, утвержденной правительством в прошлую пятницу. Документ определит политику в отношении потребления сигарет и других никотиносодержащих продуктов до 2035 года, - сообщает департамент здравоохранения Томской области в своем Телеграм-канале.

В Минздраве считают, что все электронные средства надо приравнять к табаку. Кроме того, в концепции выделено еще несколько важных направлений: начинать бороться с возможным возникновением пристрастия людей к табаку надо еще со школы, а работодатели должны активно поддерживать эту политику.

- К 2035 году предстоит выйти на показатель не более 21 процента курильщиков в структуре численности взрослого населения. В 2006 году, напомню, это было почти 40 процентов, сейчас 29 процентов, - пояснила цель такой кампании министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Между тем, производители вейпов позиционируют их, как одно из средств, которое помогает освободиться от никотиновой зависимости.

Однако по мнению эксперта, производители лукавят, они вводят потребителей в заблуждение, делая подобные заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU