Отбывающего наказание в томской колонии отпустили на 4 дня домой

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-26T07:21:25+03:00

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Одному из осужденных, находящихся в участке колонии-поселения при ИК-2 по Томской области, разрешили повидать семью. 40-летнего мужчину отпустили в 4-дневный отпуск для решения вопросов трудоустройства после освобождения. Такая мера поощрения за примерное поведение предусмотрена по ч.1 ст. 97 УИК РФ.

Житель Первомайского района готовится к условно-досрочному освобождению в январе следующего года. Отбывая наказание, он получил специальность грузчика в Профессиональном образовательном учреждении № 287, был трудоустроен подсобным рабочим. Также активно участвовал в спортивной и творческой жизни учреждения – играл в составе сборной в футбол, настольный теннис и оформлял стенгазеты.

Решив вопрос с трудоустройством по специальности, он навестил свою семью – жену и 5-летнего сына. Родные постоянно приезжали к нему в Асино. Вернувшись в УКП, он с удовольствием показывает семейные фотоснимки, на которых малыш нежно обнимает отца.

Он мечтает быстрее вернуться домой и не расставаться с семьей, которая его так преданно ждет.

ИСТОЧНИК KP.RU