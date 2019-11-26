В продукции Колпашевского рыбзавода томичи обнаружили высокий уровень ртути

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-26T06:59:07+03:00

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Специалисты Россельхознадзора проверили речную рыбу, из которой делает консервы «Колпашевский рыбзавод». Проверка показала превышение предельно допустимой концентрации ртути в тушках.

«Так, в леще мороженом, при норме массовой доли ртути не более 0,3 мг/кг, фактически установлено 0,42 мг/кг; в налиме мороженом, при норме не более 0,6 мг/кг, фактически установлено 1,4 мг/кг; в карасе мороженом, при норме не более 0,3 мг/кг, фактически установлено 0,59 мг/кг; в язе мороженом, при норме не более 0,3 мг/кг, фактически установлено 0,32 мг/кг», - говорится в сообщении на сайте управления.

Продукцию с наличием ртути поместили на изолированное хранение. Также в этом году на заводе нашли еще ряд нарушений.

В 2019 году предприятие запустило в переработку 218 т мороженой речной рыбы, выловленной на территории Томской области. При этом все сырье оформлено, как «собственное производство». Входящее сырье на предприятие оформляли специалисты межрайонного ветеринарного управления, внося сведения в «Меркурий».

Впоследствии выяснилось, что таких документов не существовало, а Департамент охотничьего и рыбного хозяйства определил объем вылова предприятию в 67 т. Таким образом продукция изготавливалась из 151 тонны незаконно выловленной рыбы.

По данным фактам Россельхознадзор создал межведомственную группу экспертов для проведения проверки на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU