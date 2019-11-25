2019-11-25T13:51:57+03:00
Недвижимость

Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме

За один рейс каждый самосвал вывозит до 30 тонн снега
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото из открытых источниковФото из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Главы районов Томска будут ежедневно отчитываться мэру об объемах убранного и вывезенного снега; коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Сообщается, что за минувшие выходные силами "ТомскСАХ" и подрядчиков районных администраций на полигоны доставили около 10 тысяч тонн снега.

За выходные в среднем насчитывается 166 выходов единиц техники в сутки. Кроме того, подрядчики уже израсходовали 640 тонн песко-соляной смеси на отсыпку потенциально опасных участков городских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24