Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-25T13:51:57+03:00

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За один рейс каждый самосвал вывозит до 30 тонн снега

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Главы районов Томска будут ежедневно отчитываться мэру об объемах убранного и вывезенного снега; коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Сообщается, что за минувшие выходные силами "ТомскСАХ" и подрядчиков районных администраций на полигоны доставили около 10 тысяч тонн снега.

За выходные в среднем насчитывается 166 выходов единиц техники в сутки. Кроме того, подрядчики уже израсходовали 640 тонн песко-соляной смеси на отсыпку потенциально опасных участков городских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU