Коммунальщики Томска убирают снег в круглосуточном режиме
За один рейс каждый самосвал вывозит до 30 тонн снега
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Главы районов Томска будут ежедневно отчитываться мэру об объемах убранного и вывезенного снега; коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
Сообщается, что за минувшие выходные силами "ТомскСАХ" и подрядчиков районных администраций на полигоны доставили около 10 тысяч тонн снега.
За выходные в среднем насчитывается 166 выходов единиц техники в сутки. Кроме того, подрядчики уже израсходовали 640 тонн песко-соляной смеси на отсыпку потенциально опасных участков городских дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU