Томские экскурсоводы защитят свои проекты на этой неделе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-25T13:00:24+03:00

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26 ноября в 18.30 в Томском индустриальном техникуме (ул. А. Беленца, 11, каб. 22) состоится защита экскурсионных проектов выпускников Первой городской школы экскурсоводов. Мероприятие проводит городской Туристский информационный центр, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение двух месяцев специалисты изучали историю Томска и обучались секретам туристского мастерства, чтобы в итоге проводить интересные экскурсии для гостей и жителей Томска. Обучение гидов в Первой городской школе экскурсоводов осуществляли историки, культурологи, музейные работники, этнографы.

Всего выпускники представят более 30 проектов, каждый из которых является новым маршрутом, который скоро порадует томичей и гостей города. Оценивать работы будет приемная комиссия, состоящая из представителей туриндустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU