2019-11-25T12:27:08+03:00
Общество

Томский вуз откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска

Открытие планируется на начало декабря
Маргарита Бондаренко
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Фото из открытых источниковФото из открытых источниковФото: Из открытых источников
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Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска Кемеровской области в начале декабря. На ней будут проводиться мероприятия по профориентации и довузовской подготовки школьников, сообщила пресс-служба вуза.

Сообщается, что в 2016 году ТУСУР открыл базовую кафедру инженерной подготовки в Томском физико-техническом лицее, в 2018 году – кафедру инженерной подготовки и информационных технологий в томской школе "Перспектива".

«Сотрудничество ТУСУРа с гимназией Междуреченска предполагает проведение профориентационных мероприятий, довузовскую подготовку школьников, реализацию программ повышения качества образования и расширения научной составляющей образовательной деятельности школы», – говорится в сообщении.

По словам ректора ТУСУРа Виктор Рулевского, школьников уже с младшего возраста нужно погружать в современные технологии, повышать интерес к инженерному образованию и профессиям будущего. Появление таких базовых кафедр этому способствует, потому нужно расширять сеть данных кафедр в Томске и за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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