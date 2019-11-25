Томский вуз откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска
Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) откроет кафедру цифровых технологий в гимназии Междуреченска Кемеровской области в начале декабря. На ней будут проводиться мероприятия по профориентации и довузовской подготовки школьников, сообщила пресс-служба вуза.
Сообщается, что в 2016 году ТУСУР открыл базовую кафедру инженерной подготовки в Томском физико-техническом лицее, в 2018 году – кафедру инженерной подготовки и информационных технологий в томской школе "Перспектива".
«Сотрудничество ТУСУРа с гимназией Междуреченска предполагает проведение профориентационных мероприятий, довузовскую подготовку школьников, реализацию программ повышения качества образования и расширения научной составляющей образовательной деятельности школы», – говорится в сообщении.
По словам ректора ТУСУРа Виктор Рулевского, школьников уже с младшего возраста нужно погружать в современные технологии, повышать интерес к инженерному образованию и профессиям будущего. Появление таких базовых кафедр этому способствует, потому нужно расширять сеть данных кафедр в Томске и за его пределами.
ИСТОЧНИК KP.RU