2019-11-25T12:12:38+03:00
Звезды

В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса

Мероприятие в жанре нейро-арт проведет питерский медиа-художник Юрий Дидевич
Татьяна Щукина
Поделиться:
Фильм рассказывает о встрече земной и марсианской цивилизацийФильм рассказывает о встрече земной и марсианской цивилизацийФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Фильм, снятый в 1924 году режиссером Яковом Протазановым, ляжет в основу перформанса в жанре нейро-арт, который пройдет в Томске по инициативе медиа-художника Юрия Дидевича из Санкт-Петербурга.

Погрузиться в мир новых технологий фиксации и распознавания эмоций при просмотре фильмов томичи смогут в Центре культуры ТГУ. Они примут участие в мастер-классе «Нейротехнологии в театре и кино» и «переснимут» посредством своих эмоций старый фильм «Аэлита», изменив его сюжет и звуковое сопровождение.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Отметим, что оригинальная сюжетная линия фильма Протазанова построена вокруг путешествия жителей Земли на Марс и любви инженера Лося и марсианки Аэлиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24