В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса

СЕГОДНЯ 12:09 2019-11-25T12:12:38+03:00

Фильм рассказывает о встрече земной и марсианской цивилизаций Фото: кадр из фильма

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Фильм, снятый в 1924 году режиссером Яковом Протазановым, ляжет в основу перформанса в жанре нейро-арт, который пройдет в Томске по инициативе медиа-художника Юрия Дидевича из Санкт-Петербурга.

Погрузиться в мир новых технологий фиксации и распознавания эмоций при просмотре фильмов томичи смогут в Центре культуры ТГУ. Они примут участие в мастер-классе «Нейротехнологии в театре и кино» и «переснимут» посредством своих эмоций старый фильм «Аэлита», изменив его сюжет и звуковое сопровождение.

Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

Отметим, что оригинальная сюжетная линия фильма Протазанова построена вокруг путешествия жителей Земли на Марс и любви инженера Лося и марсианки Аэлиты.

ИСТОЧНИК KP.RU