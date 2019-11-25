В Томске «переснимут» легендарный фильм «Аэлита» в рамках нейроперформанса
Фильм, снятый в 1924 году режиссером Яковом Протазановым, ляжет в основу перформанса в жанре нейро-арт, который пройдет в Томске по инициативе медиа-художника Юрия Дидевича из Санкт-Петербурга.
Погрузиться в мир новых технологий фиксации и распознавания эмоций при просмотре фильмов томичи смогут в Центре культуры ТГУ. Они примут участие в мастер-классе «Нейротехнологии в театре и кино» и «переснимут» посредством своих эмоций старый фильм «Аэлита», изменив его сюжет и звуковое сопровождение.
Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Отметим, что оригинальная сюжетная линия фильма Протазанова построена вокруг путешествия жителей Земли на Марс и любви инженера Лося и марсианки Аэлиты.
ИСТОЧНИК KP.RU