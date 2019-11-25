Два судимых томича разбили об забор угнанный автомобиль
Томские полицейские задержали подозреваемых в угоне автомобиля. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 19 и 20 лет.
«По предварительным данным, молодые люди, находясь в районе улицы Гайдара города Колпашево, заметили автомобиль у которого были не заперты двери. Подозреваемые незаконно завладели транспортным средством и отправились в сторону села Тогур», - сообщила пресс-служба УМВД региона.
В ведомстве рассказали, что в Тогуре юные угонщики не справились с управлением и врезались в забор, после чего бросили разбитую машину и убежали с места происшествия.
Молодым людям грозит уголовная ответственность по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Они могут лишиться свободы на срок до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU