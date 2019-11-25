2019-11-25T10:27:24+03:00
Происшествия

Томский водитель переехал пенсионера, лежащего на ночной дороге

Пожилой мужчина погиб на месте происшествия
Татьяна Щукина
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ЧП произошло в темное время сутокЧП произошло в темное время сутокФото: "КП" Архив
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Трагедия, связанная с гибелью пожилого пешехода, произошла в Томской области на минувшей неделе невдалеке от областного центра. Проезжая ночью по трассе, молодой водитель «Лады» не заметил, что на дороге лежит человек, и переехал того.

«23 ноября около 2 часов 35 минут, на 6 километре автодороги Богашево – Лучаново, автомобилем Lada Priora, под управлением 22-летнего водителя, совершен наезд на пешехода, который, по предварительным данным, лежал на проезжей части», — сообщила о ЧП пресс-служба управления МВД региона.

В полицейском ведомстве отметили, что 66-летний пешеход погиб. О причинах, по которым мужчина лежал на дороге, сотрудники правопорядка не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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