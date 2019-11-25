2019-11-25T09:41:47+03:00
Общество

Бильярдную на Каштаке в Томске закрыли за продажу алкоголя

Заведение не будет работать, пока не обзаведется нужными документами
Татьяна Щукина
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Дверь опечатали, алкоголь конфисковали. Фото: УФССП по ТОДверь опечатали, алкоголь конфисковали. Фото: УФССП по ТО
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Томские приставы приостановили деятельность кафе-бильярдной на улице Говорова в Томске: опечатали электрощитовую, газовые баллоны для подачи напитков, входные двери. Ранее в Арбитражный суд Томской области с материалами дела о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности обратился Комитет по лицензированию.

«В кафе на ул. Говорова специалисты выявили нарушение: торговля алкогольной продукцией производится без лицензии и сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота», - пояснила пресс-служба управления ФССП региона.

Приставы пояснили, что административное приостановление деятельности заведения продлится на 60 суток с конфискацией алкогольной продукции (напитки изъяли сотрудники Комитета по лицензированию). Кафе может возобновить работу досрочно в случае устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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