В Томской области отмечают 50-летие академической науки

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-25T09:01:42+03:00

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Президент Российской Академии наук Александр Сергеев 24-25 ноября работает в Томской области. Двухдневный визит приурочен к празднованию 50-летия академической науки в регионе. Напомним, что отсчет ее истории ведется с открытия в 1969 году Института оптики атмосферы СО РАН (который ныне носит имя своего основателя академика Владимира Зуева).

В воскресенье А. Сергеев работал в институтах Томского научного центра СО РАН, а сегодня вместе с губернатором области Сергеем Жвачкиным открыл в Томском госуниверситете совещание по вопросам реализации федерального проекта «ИНО Томск».

Глава региона отметил, в частности, что «ИНО Томск» позволил добиться интеграции научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики, и одним из приоритетов работы стало импортозамещение.

«По нашим оценкам, в 2019 году томские промышленники поставят пяти крупнейшим российским компаниям оборудования на 15 миллиардов рублей, – подчеркнул С. Жвачкин. – Но этого результата мы бы не достигли без активного участия в «дорожных картах» по расширению использования томской продукции и технологий наших университетов и академических институтов».

В течение сегодняшнего дня президент Российской Академии наук посетит Томский политехнический университет, а также НПФ «Микран», где рассмотрит совместные проекты компании с ТУСУРом. Затем Александр Сергеев примет участие в собрании научной общественности «50 лет академической науки в Томске», которое пройдет в обладминистрации

ИСТОЧНИК KP.RU