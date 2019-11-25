2019-11-25T09:01:42+03:00
Наука

В Томской области отмечают 50-летие академической науки

К юбилею приурочен визит президента Российской Академии наук
Антонина Ленская
Поделиться:
Глава Российской Академии наук обещал поддержку перспективным проектам томских НИИ. Фото: tomsk.gov.ruГлава Российской Академии наук обещал поддержку перспективным проектам томских НИИ. Фото: tomsk.gov.ru
Изменить размер текста:

Президент Российской Академии наук Александр Сергеев 24-25 ноября работает в Томской области. Двухдневный визит приурочен к празднованию 50-летия академической науки в регионе. Напомним, что отсчет ее истории ведется с открытия в 1969 году Института оптики атмосферы СО РАН (который ныне носит имя своего основателя академика Владимира Зуева).

В воскресенье А. Сергеев работал в институтах Томского научного центра СО РАН, а сегодня вместе с губернатором области Сергеем Жвачкиным открыл в Томском госуниверситете совещание по вопросам реализации федерального проекта «ИНО Томск».

Глава региона отметил, в частности, что «ИНО Томск» позволил добиться интеграции научно-образовательного комплекса с реальным сектором экономики, и одним из приоритетов работы стало импортозамещение.

«По нашим оценкам, в 2019 году томские промышленники поставят пяти крупнейшим российским компаниям оборудования на 15 миллиардов рублей, – подчеркнул С. Жвачкин. – Но этого результата мы бы не достигли без активного участия в «дорожных картах» по расширению использования томской продукции и технологий наших университетов и академических институтов».

В течение сегодняшнего дня президент Российской Академии наук посетит Томский политехнический университет, а также НПФ «Микран», где рассмотрит совместные проекты компании с ТУСУРом. Затем Александр Сергеев примет участие в собрании научной общественности «50 лет академической науки в Томске», которое пройдет в обладминистрации

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира
Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс
Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту
Массовое ДТП с «маршруткой» произошло на пр. Комсомольском в Томске
В Томскстате назвали самый продуктивный возраст для рождения детей
За год врачам удалось отговорить от аборта 271 томичку
Томича, чуть задохнувшегося в горящей квартире, спасли соседи
30 мест, где покататься на коньках в Томске
На ночь перекроют Степановский переезд в Томске
Общественный туалет на новой набережной для томичей планируют открыть в январе 2020
Холодную воду отключат у жителей Кировского района В Томске
60-летний томич попал под колеса автомобиля в центре Томска
Елку высотой с восьмиэтажный дом начали монтировать в Томске
Томский политех отмечает 100-летие со дня рождения профессора Степана Сулакшина
«Полистать» Градостроительный атлас Томска могут все желающие
Подсчитали – удивились: в Томске зафиксирован рост объемов производства
Кемеровчане взяли пример с томичей: в соцсетях обсуждают новый секс-баннер
Ледяная горка длиной 16 метров появится на площади Новособорной В Томске
Избран новый глава самого северного муниципалитета Томской области
Сладкие подарки к Новому году получат более 53 тысяч юных томичей
Томские приставы «приблизили услугу» к должникам прямо на вокзале
Проекты благоустройства, реализованные в Томской области, отобраны на конкурс Минстроя
За четыре года в Томске более двадцати семей инвалидов переселились в новое жилье