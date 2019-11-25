2019-11-25T07:45:14+03:00
Общество

В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира

Это самая широкая география для нестоличного города
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: language-travel.ruфото: language-travel.ruФото: из открытых источников
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Повышение конкурентоспособности томского научно-образовательного центра – «задача номер два» проекта «ИНО Томск».

Томск – единственный нестоличный регион в России, в котором сразу два университета участвуют в федеральном проекте «5-100», претендуя на вхождение в сотню лучших университетов мира. Сибирский государственный медицинский университет – единственный в стране опорный медвуз. Лидируют по своим профилям в рейтингах ТГАСУ, ТУСУР и ТГПУ.Об этом сообщил сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин на совещании о реализации федерального проекта «ИНО Томск».

- Все томские университеты создают современные условия для студентов, преподавателей и ученых. И, конечно, ведут востребованные научные исследования, в том числе, совместно с академическими институтами, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Как результат – рост в мировых рейтингах.

Три года подряд Томск входит в сотню лучших городов мира для студентов в рейтинге агентства QS.

Но оценку «отлично» и городу, и университетам ставят не только эксперты, но и сами студенты. В этом году в томских университетах учится молодежь уже из 91 страны мира, по сравнению с прошлым году, когда к нам приехали за знаниями студенты из 79 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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