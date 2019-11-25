Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс

СЕГОДНЯ 07:15 2019-11-25T07:15:58+03:00

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Ежегодный конкурс на лучшее новогоднее оформление городских объектов «Зимний Томск» официально открыт. К участию в нём приглашаются все горожане: коллективы томских предприятий, вузы, советы многоквартирных домов, учреждения социальной сферы и потребительского рынка.

Как уточнили в мэрии, для участия необходимо украсить фасад дома, учреждения, магазина, торговую витрину или прилегающую территорию, используя иллюминацию, световые гирлянды, елочные украшения и другие элементы новогоднего декора.

В прошлом году на конкурс поступило более 450 заявок. Победителей выбрали в пяти номинациях: «Зимние фантазии», «А у нас во дворе…», «Новогодний формат», «Лучшая новогодняя витрина», «Лучшая инициатива».

Томские предприятия уже начали украшать фасады городских зданий, особенно в этом преуспели организации потребительского рынка и представители банковской сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU