2019-11-25T06:56:44+03:00
Недвижимость

Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту

Первые подрядчики на региональные автомагистрали уже определены
Антонина Ленская
Поделиться:
Как только сойдет снег, в области начнется очередной дорожно-ремонтный сезон.Как только сойдет снег, в области начнется очередной дорожно-ремонтный сезон.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 ноября, в 17 часов состоится общественное обсуждение итогов и планов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Место проведения: департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (Томск, пр. Ленина, 117).

В 2019 году по нацпроекту в регионе отремонтировано 23 объекта общей протяженностью 138,1 км, в том числе три - на сэкономленные средства по итогам торгов. Годовой бюджет превысил 2,6 млрд рублей, из них 1,76 млрд составили средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба обладминистрации. На 2020 год запланирован ремонт 29 объектов улично-дорожной сети протяженностью 142,898 км. Окончательный перечень будет составлен по итогам общественных обсуждений.

Добавим, что областная власть уже определила первых подрядчиков нацпроекта для ремонта региональных автотрасс в границах Томской агломерации в следующем году. Проведены три аукциона на сумму более 194 млн рублей, победителями которых стали ООО «СМУ-7», ООО «Томскдорстрой» и ГУП ТО «Областное ДРСУ».

- В соответствии с национальными стандартами при ремонте объектов подрядчики применят комплексный подход, - отметил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Они заменят изношенное покрытие на высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон, отремонтируют остановочные комплексы, укрепят обочины, заменят дорожные знаки и ограждения, нанесут разметку износостойким термопластиком. Отремонтированные участки будут находиться на гарантийном обслуживании в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области отмечают 50-летие академической науки
В томских вузах учатся студенты из 91-й страны мира
Томичи могут нарядить свой двор к Новому году и выиграть конкурс
Массовое ДТП с «маршруткой» произошло на пр. Комсомольском в Томске
В Томскстате назвали самый продуктивный возраст для рождения детей
За год врачам удалось отговорить от аборта 271 томичку
Томича, чуть задохнувшегося в горящей квартире, спасли соседи
30 мест, где покататься на коньках в Томске
На ночь перекроют Степановский переезд в Томске
Общественный туалет на новой набережной для томичей планируют открыть в январе 2020
Холодную воду отключат у жителей Кировского района В Томске
60-летний томич попал под колеса автомобиля в центре Томска
Елку высотой с восьмиэтажный дом начали монтировать в Томске
Томский политех отмечает 100-летие со дня рождения профессора Степана Сулакшина
«Полистать» Градостроительный атлас Томска могут все желающие
Подсчитали – удивились: в Томске зафиксирован рост объемов производства
Кемеровчане взяли пример с томичей: в соцсетях обсуждают новый секс-баннер
Ледяная горка длиной 16 метров появится на площади Новособорной В Томске
Избран новый глава самого северного муниципалитета Томской области
Сладкие подарки к Новому году получат более 53 тысяч юных томичей
Томские приставы «приблизили услугу» к должникам прямо на вокзале
Проекты благоустройства, реализованные в Томской области, отобраны на конкурс Минстроя
За четыре года в Томске более двадцати семей инвалидов переселились в новое жилье