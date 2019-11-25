Жители Томской области могут выбрать дороги для ремонта по нацпроекту

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-25T06:56:44+03:00

Как только сойдет снег, в области начнется очередной дорожно-ремонтный сезон. Фото: из открытых источников

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Сегодня, 25 ноября, в 17 часов состоится общественное обсуждение итогов и планов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Место проведения: департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области (Томск, пр. Ленина, 117).

В 2019 году по нацпроекту в регионе отремонтировано 23 объекта общей протяженностью 138,1 км, в том числе три - на сэкономленные средства по итогам торгов. Годовой бюджет превысил 2,6 млрд рублей, из них 1,76 млрд составили средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба обладминистрации. На 2020 год запланирован ремонт 29 объектов улично-дорожной сети протяженностью 142,898 км. Окончательный перечень будет составлен по итогам общественных обсуждений.

Добавим, что областная власть уже определила первых подрядчиков нацпроекта для ремонта региональных автотрасс в границах Томской агломерации в следующем году. Проведены три аукциона на сумму более 194 млн рублей, победителями которых стали ООО «СМУ-7», ООО «Томскдорстрой» и ГУП ТО «Областное ДРСУ».

- В соответствии с национальными стандартами при ремонте объектов подрядчики применят комплексный подход, - отметил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. - Они заменят изношенное покрытие на высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон, отремонтируют остановочные комплексы, укрепят обочины, заменят дорожные знаки и ограждения, нанесут разметку износостойким термопластиком. Отремонтированные участки будут находиться на гарантийном обслуживании в течение пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU