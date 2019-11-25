Массовое ДТП с «маршруткой» произошло на пр. Комсомольском в Томске
Дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств произошло в Томске в воскресенье, 24 ноября. Около 15.45 на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Никитина не поделили дорогу автобус «ПАЗ», две «Тойоты» и два «Фольксвагена».
«Произошло столкновение пяти транспортных средств: автобуса «ПАЗ-32054», Toyota Corolla, Toyota Corolla Spacio и двух автомобилей Volkswagen Polo», сообщила пресс-служба УМВД по Томской области.
В ведомстве отметили, что по предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU