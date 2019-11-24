2019-11-24T09:03:21+03:00
Общество

В Томскстате назвали самый продуктивный возраст для рождения детей

При этом женщины составляют 53 процента населения нашего региона
Антонина Ленская
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24 ноября не забудьте поздравить своих мам, бабушек и прабабушек!24 ноября не забудьте поздравить своих мам, бабушек и прабабушек!Фото: из открытых источников
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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. По этому случаю Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики подготовил «тематическую» информацию. Итак, на начало 2019 года в Томской области проживало 572,4 тыс. женщин: это 53 % от общей численности населения региона. Средний возраст женщин составлял чуть более 40 лет.

В 2018 году в области родилось 11 785 малышей, из них 6 125 мальчиков и 5 660 девочек, сообщает Томскстат. Из общего числа родившихся первенцы составили 37 %; у 4 634 матерей родился второй ребенок, у 1 877 – третий, еще 888 женщин стали матерями в четвертый раз и более.

На начало 2019 года в репродуктивном возрасте находилось 271,4 тыс. женщин, из них 46 % – в наиболее активном детородном возрасте (20-34 года). Удельный вес рожденных ими младенцев в 2018-м составил 81 % от общего количества родившихся. У молодых мам в возрасте до 20 лет родилось 433 малыша.

Самое большое количество родов приходится на женщин в возрасте от 25 до 39 лет: в прошлом году – 9 165 малышей. У матерей в возрасте 45 лет и старше родился 21 ребенок. Тройня в 2018-м родилась одна, кроме того, на свет появились 130 двоен. Самой юной маме в минувшем году было всего 13 лет, самой старшей – 53 года.

Добавим, что за 9 месяцев 2019 года в Томской области родилось 7 880 малышей. Это меньше аналогичного периода прошлого года на 1 020 (на 11,5 %).

ИСТОЧНИК KP.RU

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