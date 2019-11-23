Томича, чуть задохнувшегося в горящей квартире, спасли соседи

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-23T11:38:03+03:00

Спасатели подоспели вовремя: огонь не распространился далеко по дому Фото: принтскрин со страницы Google.

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Вчера, 22 ноября, в доме на Заозёрном переулке 16/2 произошло возгорание в однокомнатной квартире.

Как уточнили в ГУ МЧС, огонь вспыхнул на третьем этаже в пятиэтажке. Местные жители позвонили в спасательную службу в 17:58 и сообщили о случившемся.

До прибытия пожарных соседи эвакуировали из горящей квартиры хозяина, 1961 года рождения. Мужчина уже успел надышаться едким дымом и получил отравление продуктами горения. Однако от госпитализации он отказался. В результате пожара в комнате обгорел матрас на площади 1 кв.м. обгорел линолеум на площади 0,5 кв.м. Ликвидировать ЧП удалось к 18:09.

Добавим, что при операции было задействовано 3 единицы техники, 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU