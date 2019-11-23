30 мест, где покататься на коньках в Томске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-23T11:19:16+03:00

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На портале городской администрации появился список адресов, где заливают катки и будут работаь прокаты. В хорошую зимнюю погоду отдохнуть на свежем воздухе - лучшее времяпрепровождение. Куда же пойти катать?

Самым большим по площади, по традиции, будет ледовый каток на озере Мавлюкеевском (пер. Буяновский, 3а) – порядка 9 тысяч квадратных метров. Самым живописным станет ледовая арена под «звездным» небом в переулке Томском. Каток на этом месте успел полюбиться горожанам. В прошлом году иллюминация над переулком была заменена на более эффектную.

Также большие ледовые площадки будут открыты для катания на Белом озере и в Сквере студенческих отрядов. На сегодняшний день на коньках уже можно покататься на стадионе «Буревестник» (ул.19-ой гв. дивизии, 20/1), хоккейной коробке спортшкол №3 (ул. К.Маркса, 50) и №4 (ул. Транспортная, 4/1), катке у лицея №7 (ул. Интернационалистов, 12), во дворе дома (ул. Профсоюзная,16/2), у ДК «Авангард» (ул. Б. Куна,20), на стадионе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7)

и в Городском саду (ул.Герцена,6), в микрорайоне «Солнечный» на ул. Герасименко, 1/20 стр.1.

ИСТОЧНИК KP.RU