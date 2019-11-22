Общественный туалет на новой набережной для томичей планируют открыть в январе 2020

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-22T11:57:18+03:00

В настоящее время томичам приходится ходить в уборную возле драмтеатра Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Следить за порядком на объекте будет томская филармония

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Передача на баланс томской филармонии реконструированной набережной Ушайки состоится к середине января 2020 года. Об этом сообщил журналистам замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Только после этого бесплатный общественный туалет, расположенный под трибуной амфитеатра, будет открыт для посетителей.

Следить за порядком на участке поручено филармонии. Стоимость обслуживания объекта оценивалась в 10 миллионов рублей в год. Часть этой суммы будет уходить на содержание бесплатного общественного туалета под трибуной амфитеатра.

Вопрос о содержании реконструированного участка набережной Ушайки в Томске до сих пор не решен. В частности, не определена подрядная организация, которая будет заниматься расчисткой снега зимой.

- «ТомскСАХ» рассчитало смету, но никто, к сожалению, не торопится по этой смете работать, – отметил Паршуто, уточнив, что открытие общественного туалета также произойдет не раньше середины зимы.

В свою очередь директор САХа Евгений Якуба обозначил, что в общей смете до 40% средств предполагается тратить на обслуживание туалета, в том числе на зарплаты сотрудникам и оплату коммунальных услуг. В настоящее время муниципальное учреждение не содержит данный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU