Холодную воду отключат у жителей Кировского района В Томске
Отключение холодного водоснабжения планируется 25 ноября с 9:00 до 19:00. Об этом сегодня сообщила пресс-служба «Томскводоканала».
Такие меры приняты в связи с аварийными работами в некоторых домах, находящихся по следующим адресам:
- Ул. Белинского, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59, 61, 63, 65, 54, 56, 56/1, 56/3, 58, 58а, 58а стр.2, 60, 60/1, 62, 70, 72, 72 стр.1, 74а, 76, 76/1, 78, 80, 82, 84;
- Ул. Пирогова, 13, 13б, 15, 10а, 10б, 10/1, 14/1, 14/2;
- Ул. Советская, 84/3, 84/4;
- Ул. Студенческая, 15, 29, 41, 49, 51, 53;
- Ул. Усова, 9, 9б стр.1, 9б, 9/4, 9а, 6 стр.12, 6 стр.13, 10, 10а, 12;
- Ул. Учебная, 34, 34а;
- Пр. Кирова, 5 стр.12.
ИСТОЧНИК KP.RU