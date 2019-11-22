60-летний томич попал под колеса автомобиля в центре Томска

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-22T11:24:08+03:00

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской области Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

С травмами он доставлен в больницу

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Сегодня около 12:00 на улице Красноармейской, 103 автомобиль Хендай Солярис совершил наезд на пешехода. За рулем находился мужчина-водитель 1986 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

«По предварительным данным, 60-летний мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. С травмами он доставлен в медицинское учреждение» - говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU