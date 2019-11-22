Елку высотой с восьмиэтажный дом начали монтировать в Томске
На площади Новособорной сегодня начали собирать центральную елку города. До 12 декабря искусственное дерево будет смонтировано и украшено, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
Новогодняя «зеленая красавица» будет иметь высоту 24-метра, что примерно равно высоте 8-этажного дома.
Кроме того, елку украсят 750 сверкающих звезд и шаров, а также 190 нитей новогодних гирлянд. В окружении елки установят резной ледяной цоколь.
Сообщается, что открытие городской елки планируется 21 декабря. В этот день для жителей города пройдет большой праздник «Елка-2020. Томск встречает Новый год!».
ИСТОЧНИК KP.RU