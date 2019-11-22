2019-11-22T11:00:14+03:00
Экономика

Елку высотой с восьмиэтажный дом начали монтировать в Томске

Ее открытие состоится в середине декабря
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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На площади Новособорной сегодня начали собирать центральную елку города. До 12 декабря искусственное дерево будет смонтировано и украшено, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Новогодняя «зеленая красавица» будет иметь высоту 24-метра, что примерно равно высоте 8-этажного дома.

Кроме того, елку украсят 750 сверкающих звезд и шаров, а также 190 нитей новогодних гирлянд. В окружении елки установят резной ледяной цоколь.

Сообщается, что открытие городской елки планируется 21 декабря. В этот день для жителей города пройдет большой праздник «Елка-2020. Томск встречает Новый год!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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