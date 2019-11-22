Томский политех отмечает 100-летие со дня рождения профессора Степана Сулакшина

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-22T08:33:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения патриарха Сибирской научной школы бурения Степана Степановича Сулакшина (1919-2011 гг.). Доктор технических наук, профессор Сулакшин основал и долгие годы (1954-1986 гг.) заведовал в ТПУ кафедрой техники разведки месторождений полезных ископаемых. В этот же день геологи-политехники отмечают 65-летие основанной им кафедры, а также 35-летие кафедры бурения нефтяных и газовых скважин. В 2003-м на их базе была открыта кафедра бурения скважин.

Юбилейные мероприятия начнутся сегодня в 15.30 с возложения цветов к мемориальной доске, установленной в память профессоров Степана Степановича и Галины Алексеевны Сулакшиных на учебном корпусе № 6 (ул. Усова, 9в). В Томском политехническом университете они вместе проработали в общей сложности 100 лет. Позднее состоится вечер воспоминаний о выдающемся геологе, который соберет его учеников и единомышленников.

С. С. Сулакшин - заслуженный деятель науки и техники, лауреат премии Совета Министров, кавалер многих военных и трудовых наград, ветеран Великой Отечественной войны. По словам всех, кто его знал, это был не только талантливый ученый, но и просто светлый, мудрый, интеллигентный и необыкновенно добрый человек.

Степан Степанович ушел из жизни 11 июля 2011 года, не дожив нескольких месяцев до своего 92-летия. До последних дней он занимал активную жизненную позицию: был членом Ученого совета ТПУ, принимал участие в приеме государственных экзаменов, руководил дипломниками, писал учебники, был в курсе всех событий кафедры, университета и страны.

ИСТОЧНИК KP.RU