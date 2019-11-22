«Полистать» Градостроительный атлас Томска могут все желающие

СЕГОДНЯ 07:21 2019-11-22T07:21:11+03:00

Как поется в известной песне, «им сверху видно всё, ты так и знай!». Фото: из открытых источников

Наш город первым в стране отснял всю территорию с помощью беспилотников

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Материалы аэрофотосъемки областного центра за 2019 год доступны всем желающим на портале «Градостроительный атлас Томска», сообщает пресс-служба мэрии. Они позволяют получить информацию о состоянии территории, дорог, обеспечить картографические и землеустроительные работы актуальными сведениями о местности.

Актуализация ортофотоплана (это фотографический план местности на точной геодезической основе, полученный путем аэрофотосъемки) произведена на основании материалов дистанционного зондирования территории. В мае 2019 года ее выполнила группа компаний ZALA AERO – ведущего российского разработчика и производителя беспилотных воздушных средств. Согласно муниципальному контракту, площадь съемки составила 110 квадратных километров.

Аэрофотосъемка с помощью беспилотников выполняется в весенний период, начиная с 2014 года. Томск был первым российским городом, который выполнил такую масштабную задачу, отсняв всю территорию. Теперь ежегодно полученные данные обновляются на определенном участке.

Обновленные материалы находятся в открытом доступе на портале https://map.admtomsk.ru. Чтобы получить их в более высоком разрешении, необходимо обратится в городской департамент архитектуры и градостроительства.

ИСТОЧНИК KP.RU