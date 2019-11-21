Кемеровчане взяли пример с томичей: в соцсетях обсуждают новый секс-банер

СЕГОДНЯ 16:23 2019-11-21T16:25:54+03:00

Задрал голову, а там такая сцена! Фото: из открытых источников

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Волна непристойной рекламы прокатилась по Сибири. В соцсетях появилась информация о том, что в Кемерово в микрорайоне "Радуга" появился банер с изображением пикантной ситуации.

На фото - парень, который с удовольствием расположился между ног у девушки и текст "Он будет доволен после нашей процедуры". Справа - инста-знак и название компании, занимающейся лазерной эпиляцией. Причем, это крупная сеть, филиалы которой находятся в Томске, Кемерово и Барнауле. Пока информации, что и в этих городах появились подобные банеры не поступало.

Неравнодушные активисты одной из ассоциаций Кемерово возмутились изображением и выложили пост с банером в группу "Подслушано в Кемерово" Вконтакте, чтобы привлечь к общественность к обсуждению. "Видели данный банер, наша ассоциация написала жалобу. УФАС будет рассматривать дело по ч.1 ст.5 закона "О Рекламе" Совсем уже не знают границ приличия. А вы считатете это нормально???", - говорится в тексте поста.

Разобраться в законности данной рекламы предстоит Кемеровскому УФАС. Напомним, что двумя неделями ранее подобная реклама, правда, не лазерной эпиляции, а секс-тура в Шерегеш появилась в нашем Томске. Позже выяснилось, что такого банера на самом деле не существует.

На фото четко обозначено место, где должен находиться этот банерФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU