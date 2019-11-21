Ледяная горка длиной 16 метров появится на площади Новособорной В Томске

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-21T13:14:09+03:00

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На площади Новособорной, где расположится самый масштабный ледовый городок в Томске, началась установка ледяной горки. Также в нем появятся лабиринт, фигуры-символы Нового года и главная городская елка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томска.

Ледяная горка будет 5 метров в высоту и 16 метров в длину. Ее украсит светодиодная подсветка синего и белого цвета. А уже на следующей неделе начнется установка большой деревянной горки высотой 4,6 метра.

Также сообщается, что в ближайшее время ледовые горки и городки появятся в каждом районе города: в Ленинском районе – по ул. Интернационалистов и на пр. Ленина, в сквере Ворошилова, в Кировском районе - сквере по ул. Красноармейская, 122, в Буфф-саду, в с.Тимирязевское и с.Лоскутово, в Октябрьском районе - у ДК Авангард, на Белом озере и в п.Светлый. В Советском районе помимо Новособорной, ледовые объекты откроются в Горсаду.

ИСТОЧНИК KP.RU