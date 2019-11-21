2019-11-21T13:15:49+03:00
Общество

Избран новый глава самого северного муниципалитета Томской области

Руководителем Александровского района стал местный уроженец Виктор Мумбер
Антонина Ленская
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Вся карьера Виктора Мумбера связана с родным Александровским райономВся карьера Виктора Мумбера связана с родным Александровским райономФото: Пресс-служба администрации Томской области
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Сегодня, 21 ноября, депутаты Думы Александровского района сроком на пять лет избрали нового главу муниципального образования. Напомним, его предыдущий руководитель Игорь Крылов в конце августа покинул свой пост, уйдя в отставку по состоянию здоровья.

По итогам конкурсного отбора на должность руководителя районной администрации претендовали два кандидата: директор коммунального предприятия «Жилкомсервис» Мария Кинцель и первый заместитель главы МО «Александровский район» Виктор Мумбер.

- По Уставу муниципалитета окончательное решение об избрании главы районной администрации принимают депутаты не менее чем двумя третями голосов путем открытого голосования. Виктор Петрович эту норму перевыполнил, набрав 12 из 13 голосов, которые наделяют его полномочиями главы района на ближайшие пять лет, - прокомментировал председатель Думы Александровского района Сергей Панов.

Виктор Петрович Мумбер родился в 1958 году в селе Прохоркино Александровского района. Окончил Томский госуниверситет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В разные годы работал управляющим фермой в селе Новоникольское, секретарем парткома совхоза «Дружный», главой Лукашкинского сельского поселения. В 2002-2015 годах возглавлял муниципальное предприятие Александровского ЖКХ. В 2015-м назначен первым заместителем главы Александровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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