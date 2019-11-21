Сладкие подарки к Новому году получат более 53 тысяч юных томичей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-21T12:07:16+03:00

В наборы войдут батончики, грильяж и другие сладости

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Сладкие новогодние подарки для учеников начальных классов и дошкольников на общую сумму почти 6 миллионов рублей приобретут власти Томска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего планируется приобрести 53262 подарков. Они будут вручены детям во время новогодних елок и утренников.

"52 новогодних подарочных набора с особым ассортиментом сладостей будут выданы детям и подросткам до 18 лет с сахарным диабетом", – уточняется в сообщении.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, поставку детских подарков на Новый год осуществит компания "КДВ Томск". Сообщается, что наборы будут составлены из шоколадных и глазированных конфет, мармелада, батончиков, грильяжа, шоколада и других сладостей.

ИСТОЧНИК KP.RU