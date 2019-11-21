2019-11-21T11:17:28+03:00
Общество

Томские приставы «приблизили услугу» к должникам прямо на вокзале

Мероприятие «Должник» было проведено совместно с сотрудниками транспортной полиции
Татьяна Щукина
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Граждане подходили к приставам по доброй воле. Фото: УФССП по ТОГраждане подходили к приставам по доброй воле. Фото: УФССП по ТО
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В кассовом зале железнодорожного вокзала Томск I временно разместился мобильный пункт сотрудников регионального УФССП. Здесь любой желающий мог проверить себя на наличие долга, а также оплатить его.

«Основная задача акции – работа с должниками по административным штрафам по линии транспортной полиции, но посетители могли проверить себя на наличие долга любой категории: алименты, налоги, кредиты, услуги ЖКХ и другие», - пояснила пресс-служба ведомства, уточнив, что граждане могли тут же внести сумму задолженности.

Приставы организовали дежурства в часы наибольшего наплыва посетителей – перед отправлением поездов дальнего следования. О мероприятия граждан извещали по громкой связи. Услугами мобильного пункта воспользовались несколько десятков человек, включая и сотрудников вокзала.

Как сообщили в УФССП, никаких арестов и иных принудительных мер приставы на вокзале не практиковали.

Мобильный пункт был открыт исключительно для обеспечения комфорта для томичей в части информации о долгах и их оплате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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