Томские приставы «приблизили услугу» к должникам прямо на вокзале

СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-21T11:17:28+03:00

Граждане подходили к приставам по доброй воле. Фото: УФССП по ТО

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В кассовом зале железнодорожного вокзала Томск I временно разместился мобильный пункт сотрудников регионального УФССП. Здесь любой желающий мог проверить себя на наличие долга, а также оплатить его.

«Основная задача акции – работа с должниками по административным штрафам по линии транспортной полиции, но посетители могли проверить себя на наличие долга любой категории: алименты, налоги, кредиты, услуги ЖКХ и другие», - пояснила пресс-служба ведомства, уточнив, что граждане могли тут же внести сумму задолженности.

Приставы организовали дежурства в часы наибольшего наплыва посетителей – перед отправлением поездов дальнего следования. О мероприятия граждан извещали по громкой связи. Услугами мобильного пункта воспользовались несколько десятков человек, включая и сотрудников вокзала.

Как сообщили в УФССП, никаких арестов и иных принудительных мер приставы на вокзале не практиковали.

Мобильный пункт был открыт исключительно для обеспечения комфорта для томичей в части информации о долгах и их оплате.

ИСТОЧНИК KP.RU