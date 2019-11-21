2019-11-21T09:54:54+03:00
Недвижимость

Проекты благоустройства, реализованные в Томской области, отобраны на конкурс Минстроя

Шесть территорий поборются за попадание в федеральный реестр лучших практик 2019 года
Антонина Ленская
Поделиться:
Впервые российский реестр лучших практик благоустройства был сформирован в 2017 году.Впервые российский реестр лучших практик благоустройства был сформирован в 2017 году.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера на межведомственной комиссии были представлены лучшие томские проекты благоустройства в текущем году. Пока эксперты отобрали шесть территорий, которые поборются за попадание в «Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в регионах» национального проекта «Жилье и городская среда».

В предварительный список участников вошли 15 проектов из семи муниципалитетов. После обсуждения часть из них было решено перенести на 2020 год, когда будут завершены все этапы благоустройства. Таким образом, нынче Томская область представит на всероссийский конкурс три объекта в областном центре – Театральный сквер, пространство по ул. Белинского, 70, и Международный сад ветра, а также спортивную площадку в поселке Сайга (Верхнекетский район), территорию у СК «Олимпия» (Северск) и сквер по ул. Мирной (Асино).

Как пояснила замначальника областного департамента архитектуры и строительства Екатерина Шумкина, остальные могут попасть в заявочную кампанию после доработки проектов в соответствии с замечаниями экспертов. Финальный список заявок будет заявлен в Министерство строительства и ЖКХ России до 1 декабря.

– Учитывая масштаб конкурса и высокое качество работ регионов-участников, принято решение ограничить количество томских заявок. Мы представим на конкурс Минстроя действительно лучшие проекты 2019 года, – подчеркнул вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Мы делаем ставку на новаторские подходы, как, например, при проектировании Международного сада ветра в Томске, над которым работали и сами горожане, и команда «Живой лаборатории».

Добавим, что в 2018 году в Федеральный реестр лучших практик вошли два проекта, реализованных в Томске: благоустройство площади Новособорной, а также двора, ограниченного улицами Сибирской, Киевской, Лебедева и проспектом Комсомольским.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ледяная горка длиной 16 метров появится на площади Новособорной В Томске
Избран новый глава самого северного муниципалитета Томской области
Сладкие подарки к Новому году получат более 53 тысяч юных томичей
Томские приставы «приблизили услугу» к должникам прямо на вокзале
За четыре года в Томске более двадцати семей инвалидов переселились в новое жилье
Сдать нормы ГТО во время открытия зимнего спортивного сезона смогут жители Томска
Первая ледовая переправа открыта в Томской области
Конференция по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Томске
Женские консультации Томска проведут приемы без записи
В томских селах построят три детсада за 650 млн рублей
Будущие педагоги со всей страны приедут на студенческий форум в Томск
Три новых детских сада начали строить в Томской области
Рекультивация старого мусорного полигона в Томске начнется в 2020 году
Томский лицей № 7 стал лауреатом всероссийского конкурса
Новосибирец украл из квартиры томича ружье и 4 пистолета
Имущество вдовы создателя торговой сети «Радуга вкуса» продадут за долги
Социологи выяснили, где чаще всего обедают томичи
Фестиваль европейского кино пройдет на этой неделе в Томске
Томские власти хотят упростить оформление участков по «жилищной амнистии»
Мужчина погиб при пожаре в селе Томской области
Около 20 градусов мороза со снегом ожидает томичей в среду
Из очередного детдома Томской области сбежала группа подростков
«Планета без мусора» уходит с орбиты Томска
У томички, задолжавшей больше 7 млн рублей, приставы арестовали КамАЗы
Узбекистан хочет вывозить из Томска лес и совместно перерабатывать фрукты