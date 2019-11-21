Проекты благоустройства, реализованные в Томской области, отобраны на конкурс Минстроя

СЕГОДНЯ 09:54 2019-11-21T09:54:54+03:00

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Вчера на межведомственной комиссии были представлены лучшие томские проекты благоустройства в текущем году. Пока эксперты отобрали шесть территорий, которые поборются за попадание в «Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, реализованных в регионах» национального проекта «Жилье и городская среда».

В предварительный список участников вошли 15 проектов из семи муниципалитетов. После обсуждения часть из них было решено перенести на 2020 год, когда будут завершены все этапы благоустройства. Таким образом, нынче Томская область представит на всероссийский конкурс три объекта в областном центре – Театральный сквер, пространство по ул. Белинского, 70, и Международный сад ветра, а также спортивную площадку в поселке Сайга (Верхнекетский район), территорию у СК «Олимпия» (Северск) и сквер по ул. Мирной (Асино).

Как пояснила замначальника областного департамента архитектуры и строительства Екатерина Шумкина, остальные могут попасть в заявочную кампанию после доработки проектов в соответствии с замечаниями экспертов. Финальный список заявок будет заявлен в Министерство строительства и ЖКХ России до 1 декабря.

– Учитывая масштаб конкурса и высокое качество работ регионов-участников, принято решение ограничить количество томских заявок. Мы представим на конкурс Минстроя действительно лучшие проекты 2019 года, – подчеркнул вице-губернатор Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – Мы делаем ставку на новаторские подходы, как, например, при проектировании Международного сада ветра в Томске, над которым работали и сами горожане, и команда «Живой лаборатории».

Добавим, что в 2018 году в Федеральный реестр лучших практик вошли два проекта, реализованных в Томске: благоустройство площади Новособорной, а также двора, ограниченного улицами Сибирской, Киевской, Лебедева и проспектом Комсомольским.

ИСТОЧНИК KP.RU