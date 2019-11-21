2019-11-21T09:49:46+03:00
Общество

За четыре года в Томске более двадцати семей инвалидов переселились в новое жилье

Средства на эти цели ежегодно выделяются из муниципального бюджета
Антонина Ленская
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В 2019 году на переселение будет израсходовано 100 процентов выделенных средств. Фото: duma70.ruВ 2019 году на переселение будет израсходовано 100 процентов выделенных средств. Фото: duma70.ruФото: из открытых источников
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Шесть человек поменяли место жительства в 2019 году в рамках программы по переселению инвалидов из домов, не оборудованных для инвалидов-колясочников. Планируется, что до конца года еще три семьи получат выплаты в рамках этой программы. Эта информация прозвучала 20 ноября на заседании комитета по социальным вопросам Томской городской Думы.

Как сообщает пресс-служба гордумы, решение о выделение средств на переселение инвалидов с нарушениями функций передвижения в более приспособленное для них жилье депутаты приняли в 2015-м. С начала 2016 года программа начала действовать. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется 4,7 млн рублей: из расчета на одного инвалида 500 тысяч рублей на денежную выплату и 20 тысяч – на юридическое сопровождение сделки. На первоначальном этапе программой смогли воспользоваться три семьи, в 2017 и 2018 годах – по пять, в текущем году – девять.

– Изначально программа была рассчитана на переселение инвалидов с верхних этажей на первые, – прокомментировал председатель думского комитета Алексей Балановский. –Посмотрели, что в таком виде она не работает, выделенные средства до конца не осваиваются. Мы каждый год вносили изменения в программу, ориентируясь на существующие реалии, чтобы инвалиды все-таки могли ею воспользоваться.

В частности, было убрано условие о переезде на первый этаж, а также о переселении только с верхних: теперь перебраться можно и с первого этажа, и на любой другой, главное, чтобы в доме были технические условия для инвалида-колясочника или для ребенка с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Также ликвидировано требование покупать жилье только в Томске, поскольку современные микрорайоны сейчас строятся и в пригороде, причем с новыми домами, приспособленными для инвалидов. «Мы ушли от слова «покупка», разрешив людям участвовать в долевом строительстве. То есть возможностей у тех, кому необходима данная услуга, стало гораздо больше, – добавил А. Балановский. – Поэтому в нынешнем этом году средства, выделенные на этот вид социальной помощи, будут израсходованы на 100 процентов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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