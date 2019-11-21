Сдать нормы ГТО во время открытия зимнего спортивного сезона смогут жители Томска

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-21T07:52:35+03:00

Принять участие в сдаче могут все желающие

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Жителей Томска приглашают сдать нормы ГТО во время официального открытия зимнего спортивного сезона в городе. Мероприятие состоится 24 ноября в 11:40 на лыжной базе «Метелица» на ул. Королева, 13, сообщает пресс-служба администрации Томска.

На открытии зимнего сезона пройдут соревнования по лыжным гонкам среди мужчин, женщин, юношей и девушек. В них примут участие спортсмены города и Томской области.

В ходе праздника все желающие могут сдать нормы ГТО. Регистрация на сдачу нормативов начнется в 14:30, старт в 15:00. Заявки от спортсменов принимаются до 12:00 22 ноября. Спортсмены, которые придут на соревнования индивидуально, должны перед их началом предоставить справку о допуске к участию.

ИСТОЧНИК KP.RU