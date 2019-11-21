Первая ледовая переправа открыта в Томской области
Всего в этом году в регионе откроется 69 ледовых переправ
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Первая в этом году ледовая переправа начала работать в Верхнекетском районе Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Первая ледовая переправа грузоподъемностью 10 тонн открыта в Верхнекетском районе через реку Кеть на автодороге Степановка – Катайга. В длину она составляет 140 метров.
Кроме того, сообщается, что в Каргасокском районе, на автодороге Каргасок – Средний Васюган, готовы к эксплуатации два наплавных моста для обеспечения деятельности газодобывающих предприятий. Мосты находятся на реках Салат и Чижапка.
ИСТОЧНИК KP.RU