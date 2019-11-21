2019-11-21T06:00:35+03:00
Общество

Конференция по искусственному интеллекту AI Journey проходит в Томске

Встреча организована по инициативе Сбербанка и крупных российских компаний
Антонина Ленская
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Специалисты обсуждают использование технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.Специалисты обсуждают использование технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.Фото: из открытых источников
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Сегодня в Томске проходит региональная конференция AI Journey, посвященная искусственному интеллекту (Artificial Intelligence) и анализу данных. Встреча проводится при поддержке Томского политехнического университета.

Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, роботизации процессов, применения компьютерного зрения и НЛП, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности.

Мероприятие является одной из семи региональных конференций проекта, которые проходят в разных городах России по инициативе Сбербанка и крупнейших российских компаний. Подобный форум уже состоялся во Владивостоке, а после Томска его примут Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград и Санкт-Петербург.

Центральная конференция AI Journey прошла в Москве 8-9 ноября в столичном «Экспоцентре». На ее пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Ключевыми темами обсуждения стали сильный искусственный интеллект, нейроморфные вычисления, развитие технологий компьютерного зрения, обработка естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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