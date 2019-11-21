2019-11-21T01:11:03+03:00
Здоровье

Женские консультации Томска проведут приемы без записи

Акция будет приурочена ко Дню матери
Татьяна Щукина
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Врачи готовы проконсультировать томичек по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции и менопаузы.Врачи готовы проконсультировать томичек по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции и менопаузы.Фото: архив "КП"
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Томичек приглашают посетить специалистов-гинекологов без предварительной записи.

«В женских консультациях Томска можно будет проконсультироваться и пройти осмотр у акушеров-гинекологов. При наличии медицинских показаний пациентки получат направление на дополнительные исследования», - сообщила пресс-служба администрации Томской области, уточнив, что акции пройдут в преддверии Дня матери.

21 ноября с 10 до 14 часов в женских консультациях роддома им. Н.А. Семашко можно получить консультацию акушеров-гинекологов по планированию семьи, особенностям мено- и постменопаузы, в случае необходимости пройти УЗИ-диагностику, а также пообщаться с психологом.

22 ноября с 8 до 19 часов в женской консультации роддома № 1 ждут беременных, желающих встать на диспансерный учет, а в «Школе матерей» — на лекцию «Методы контрацепции после родов».

23 ноября с 8 до 17 часов в женской консультации роддома № 4 врач акушер-гинеколог будет консультировать по вопросам репродуктивного здоровья, контрацепции и менопаузы.

Обращаться в консультации необходимо по месту прикрепления, при себе иметь полис и паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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