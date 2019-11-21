В томских селах построят три детсада за 650 млн рублей

СЕГОДНЯ 00:58 2019-11-21T00:58:34+03:00

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В трех сельских районах Томской области в 2020 году появятся новые детские сады, которые построят в рамках национального проекта «Демография». Каждый садик рассчитан на 145 мест. Все работы ведут компании, входящие в структуру ТДСК.

«В селе Кожевниково работы ведет компания ООО «СМУ ТДСК», с ним заключен муниципальный контракт на 237 млн рублей. Средства на эти цели направлены из бюджетов всех уровней. В Зырянском сад строит тот же подрядчик, муниципальный контракт с предприятием заключен на 202,3 млн рублей. В Мельникове Шегарского района новое дошкольное учреждение возводит ЗАО «СУ ТДСК», стоимость работ по контракту — 209,1 млн рублей», - пояснила пресс-служба администрации региона.

Как пояснил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, все детсады будут построены по типовому проекту. По словам чиновника, этот подход уже доказало свою эффективность не только на примере детских садов, но и школ, возведенных за последние годы в Томске и Томском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU