Будущие педагоги со всей страны приедут на студенческий форум в Томск

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-20T13:26:19+03:00

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На нем пройдут полезные тренинги и мастер-классы

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VIII Всероссийский форум органов студенческого самоуправления педагогических вузов «В Томске» начнется в четверг, 21 ноября. Открытие состоится в 14 часов в парк-отеле «Энергетик», сообщает пресс-служба областной администрации.

На форуме соберутся будущие педагоги из 17 вузов страны. Они приедут из Омска, Иркутска, Благовещенска, Красноярска, Кемерова, Самары, Курска и других городов.

«Цель форума — поиск инновационных механизмов для актуализации потенциала студенческих объединений, в том числе для профессиональной подготовки будущих педагогов» - говорится в сообщении.

В течение трех дней до 24 ноября участники посетят мастер-классы, тренинги, мероприятия на сплочение и развитие творческого потенциала. Форум пройдет по таким направлениям, как: «Волонтерские отряды», «Студенческие советы/советы обучающихся», «Организация и проведение мероприятий/студенческие клубы», «Педагогические отряды», «Студенческие медиа», «Профсоюзные организации».

ИСТОЧНИК KP.RU