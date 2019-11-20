2019-11-20T13:26:19+03:00
Общество

Будущие педагоги со всей страны приедут на студенческий форум в Томск

На нем пройдут полезные тренинги и мастер-классы
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

VIII Всероссийский форум органов студенческого самоуправления педагогических вузов «В Томске» начнется в четверг, 21 ноября. Открытие состоится в 14 часов в парк-отеле «Энергетик», сообщает пресс-служба областной администрации.

На форуме соберутся будущие педагоги из 17 вузов страны. Они приедут из Омска, Иркутска, Благовещенска, Красноярска, Кемерова, Самары, Курска и других городов.

«Цель форума — поиск инновационных механизмов для актуализации потенциала студенческих объединений, в том числе для профессиональной подготовки будущих педагогов» - говорится в сообщении.

В течение трех дней до 24 ноября участники посетят мастер-классы, тренинги, мероприятия на сплочение и развитие творческого потенциала. Форум пройдет по таким направлениям, как: «Волонтерские отряды», «Студенческие советы/советы обучающихся», «Организация и проведение мероприятий/студенческие клубы», «Педагогические отряды», «Студенческие медиа», «Профсоюзные организации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три новых детских сада начали строить в Томской области
Рекультивация старого мусорного полигона в Томске начнется в 2020 году
Томский лицей № 7 стал лауреатом всероссийского конкурса
Новосибирец украл из квартиры томича ружье и 4 пистолета
Имущество вдовы создателя торговой сети «Радуга вкуса» продадут за долги
Социологи выяснили, где чаще всего обедают томичи
Фестиваль европейского кино пройдет на этой неделе в Томске
Томские власти хотят упростить оформление участков по «жилищной амнистии»
Мужчина погиб при пожаре в селе Томской области
Около 20 градусов мороза со снегом ожидает томичей в среду
Из очередного детдома Томской области сбежала группа подростков
«Планета без мусора» уходит с орбиты Томска
У томички, задолжавшей больше 7 млн рублей, приставы арестовали КамАЗы
Узбекистан хочет вывозить из Томска лес и совместно перерабатывать фрукты