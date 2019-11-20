Три новых детских сада начали строить в Томской области

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-20T12:54:02+03:00

Их возведение завершится в 2020 году

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Строительство трех детских садов на 145 мест каждый началось в Кожевниковском, Зырянском и Шегарском районах Томской области. Оно реализуется в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в селе Кожевниково и в Зырянском районе строительством занимается компания ООО «СМУ ТДСК». С этим подрядчиком заключили контракт на 237 млн рублей и 202,3 млн рублей. Средства на эти цели направлены из бюджетов всех уровней. В Мельниково Шегарского района новое дошкольное учреждение возводит ЗАО «СУ ТДСК», стоимость работ составила 209,1 млн рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, возведение социальных учреждений по типовому проекту стало эффективным как на примере детских садов, так и школ.

«За последние годы в Томске и Томском районе возведено пять типовых школ на 1100 мест, отвечающих всем современным требованиям по энергоэффективности и безопасности» — уточнил Евгений Паршуто.

ИСТОЧНИК KP.RU