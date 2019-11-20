2019-11-20T12:54:02+03:00
Экономика

Три новых детских сада начали строить в Томской области

Их возведение завершится в 2020 году
Маргарита Бондаренко
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Строительство трех детских садов на 145 мест каждый началось в Кожевниковском, Зырянском и Шегарском районах Томской области. Оно реализуется в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, в селе Кожевниково и в Зырянском районе строительством занимается компания ООО «СМУ ТДСК». С этим подрядчиком заключили контракт на 237 млн рублей и 202,3 млн рублей. Средства на эти цели направлены из бюджетов всех уровней. В Мельниково Шегарского района новое дошкольное учреждение возводит ЗАО «СУ ТДСК», стоимость работ составила 209,1 млн рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, возведение социальных учреждений по типовому проекту стало эффективным как на примере детских садов, так и школ.

«За последние годы в Томске и Томском районе возведено пять типовых школ на 1100 мест, отвечающих всем современным требованиям по энергоэффективности и безопасности» — уточнил Евгений Паршуто.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будущие педагоги со всей страны приедут на студенческий форум в Томск
Рекультивация старого мусорного полигона в Томске начнется в 2020 году
Томский лицей № 7 стал лауреатом всероссийского конкурса
Новосибирец украл из квартиры томича ружье и 4 пистолета
Имущество вдовы создателя торговой сети «Радуга вкуса» продадут за долги
Социологи выяснили, где чаще всего обедают томичи
Фестиваль европейского кино пройдет на этой неделе в Томске
Томские власти хотят упростить оформление участков по «жилищной амнистии»
Мужчина погиб при пожаре в селе Томской области
Около 20 градусов мороза со снегом ожидает томичей в среду
Из очередного детдома Томской области сбежала группа подростков
«Планета без мусора» уходит с орбиты Томска
У томички, задолжавшей больше 7 млн рублей, приставы арестовали КамАЗы
Узбекистан хочет вывозить из Томска лес и совместно перерабатывать фрукты