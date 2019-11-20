2019-11-20T12:02:22+03:00
Общество

Рекультивация старого мусорного полигона в Томске начнется в 2020 году

Министерство природных ресурсов выделяет на эти цели более 400 миллионов рублей
Антонина Ленская
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Одна из целей нацпроекта «Экология» – ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.Одна из целей нацпроекта «Экология» – ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде.Фото: из открытых источников
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Об этом на «круглом столе» в медиацентре РИА Томск сообщил и. о. начальника областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов. Участники встречи – представители региональной и городской администраций, коммерческих компаний и томской общественности – обсудили реализацию национального проекта «Экология» и развитие эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам М. Кривова, Томская область подала заявку на участие в федеральном проекте «Чистая страна». Регион планирует привлечь 447,6 млн рублей из госбюджета на рекультивацию полигона ТКО в районе деревни Новомихайловка. Напомним, что старый полигон работал с 1964-го по 2010 год. В 2016 году муниципальное «Спецавтохозяйство» заказало проект рекультивации, рассчитывая привлечь федеральные средства. Стоимость работ оценивалась в несколько сотен миллионов рублей.

Работы должны начаться уже в 2020 году, сказал и. о. руководителя природоохранного ведомства: «На последнем селекторе с Минприроды, который состоялся на прошлой неделе, было сказано, что наш проект министерство поддерживает. Финансирование со следующего года будет предусмотрено, мы планируем приступить к рекультивации полигона в Новомихайловке».

Также власти рассчитывают получить деньги на рекультивацию старого полигона в Северске и ликвидацию подземного захоронения пестицидов в селе Тегульдет, добавил Максим Кривов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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