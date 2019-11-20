2019-11-20T11:56:30+03:00
Общество

Томский лицей № 7 стал лауреатом всероссийского конкурса

Учреждение признано одной из лучших инклюзивных школ России в 2019 году
Антонина Ленская
Поделиться:
В лицее № 7 созданы условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Фото: obzor.cityВ лицее № 7 созданы условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Фото: obzor.city
Изменить размер текста:

Финал VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2019» прошел в Москве. Конкурс проводится Министерством просвещения РФ в целях повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта.

На столичной площадке участники финала презентовали проекты и практики инклюзивных школ и детсадов. Лицей № 7 города Томска представил свою модель «Организация образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в творческой форме, используя технику визуализации. Сюжетом выступления стал полет на воздушном лайнере. Разработка модели была представлена как «предполетная подготовка», в которую вошли создание условий для инклюзии, подготовка педагогических кадров, используемые в работе педагогические и коррекционные приемы и методы. По окончанию выступления представители лицея успешно ответили на вопросы жюри.

По итогам финала всероссийского конкурса томский лицей был признан его лауреатом. С приветственным словом к финалистам и группам поддержки обратилась директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина. Она отметила, что в этом году в конкурсе приняли участие 81 организация, к очному этапу было допущено 40 участников в двух номинациях (школы и детские сады).

Церемония подведения итогов и награждения прошла в Общественной палате РФ с участием министра просвещения Ольги Васильевой

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Будущие педагоги со всей страны приедут на студенческий форум в Томск
Три новых детских сада начали строить в Томской области
Рекультивация старого мусорного полигона в Томске начнется в 2020 году
Новосибирец украл из квартиры томича ружье и 4 пистолета
Имущество вдовы создателя торговой сети «Радуга вкуса» продадут за долги
Социологи выяснили, где чаще всего обедают томичи
Фестиваль европейского кино пройдет на этой неделе в Томске
Томские власти хотят упростить оформление участков по «жилищной амнистии»
Мужчина погиб при пожаре в селе Томской области
Около 20 градусов мороза со снегом ожидает томичей в среду
Из очередного детдома Томской области сбежала группа подростков
«Планета без мусора» уходит с орбиты Томска
У томички, задолжавшей больше 7 млн рублей, приставы арестовали КамАЗы
Узбекистан хочет вывозить из Томска лес и совместно перерабатывать фрукты