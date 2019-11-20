Томский лицей № 7 стал лауреатом всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-20T11:56:30+03:00

Учреждение признано одной из лучших инклюзивных школ России в 2019 году

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Финал VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2019» прошел в Москве. Конкурс проводится Министерством просвещения РФ в целях повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, а также распространения позитивного педагогического опыта.

На столичной площадке участники финала презентовали проекты и практики инклюзивных школ и детсадов. Лицей № 7 города Томска представил свою модель «Организация образовательной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в творческой форме, используя технику визуализации. Сюжетом выступления стал полет на воздушном лайнере. Разработка модели была представлена как «предполетная подготовка», в которую вошли создание условий для инклюзии, подготовка педагогических кадров, используемые в работе педагогические и коррекционные приемы и методы. По окончанию выступления представители лицея успешно ответили на вопросы жюри.

По итогам финала всероссийского конкурса томский лицей был признан его лауреатом. С приветственным словом к финалистам и группам поддержки обратилась директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Ирина Терехина. Она отметила, что в этом году в конкурсе приняли участие 81 организация, к очному этапу было допущено 40 участников в двух номинациях (школы и детские сады).

Церемония подведения итогов и награждения прошла в Общественной палате РФ с участием министра просвещения Ольги Васильевой

ИСТОЧНИК KP.RU