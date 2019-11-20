2019-11-20T11:50:37+03:00
Происшествия

Новосибирец украл из квартиры томича ружье и 4 пистолета

Во время совершения кражи хозяин жилья мирно спал
Татьяна Щукина
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Кроме охотничьего ружья, было похищено четыре «травмата». Фото: УМВД по ТОКроме охотничьего ружья, было похищено четыре «травмата». Фото: УМВД по ТО
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На севере Томской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в квартирной краже. Им оказался ранее судимый 30-летний уроженец Новосибирской области. По версии следствия, мужчина вынес из жилого помещения в городе Колпашево небольшой арсенал с оружием, хоть и не боевым.

«По предварительным данным, молодой человек, находясь в квартире потерпевшего, в районе улицы Пушкина, воспользовавшись тем, что хозяин жилья уснул. Совершил тайное хищение охотничьего ружья и 4 травматических пистолетов, а так же патронов к ним. Кроме того, из квартиры было похищено и другое личное имущество. Общая сумма ущерба составила более 51 000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД региона.

В полиции заявили, что в отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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