Новосибирец украл из квартиры томича ружье и 4 пистолета

СЕГОДНЯ 11:50 2019-11-20T11:50:37+03:00

Кроме охотничьего ружья, было похищено четыре «травмата». Фото: УМВД по ТО

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На севере Томской области сотрудниками полиции задержан подозреваемый в квартирной краже. Им оказался ранее судимый 30-летний уроженец Новосибирской области. По версии следствия, мужчина вынес из жилого помещения в городе Колпашево небольшой арсенал с оружием, хоть и не боевым.

«По предварительным данным, молодой человек, находясь в квартире потерпевшего, в районе улицы Пушкина, воспользовавшись тем, что хозяин жилья уснул. Совершил тайное хищение охотничьего ружья и 4 травматических пистолетов, а так же патронов к ним. Кроме того, из квартиры было похищено и другое личное имущество. Общая сумма ущерба составила более 51 000 рублей», - сообщила пресс-служба УМВД региона.

В полиции заявили, что в отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU