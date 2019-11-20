Социологи выяснили, где чаще всего обедают томичи

СЕГОДНЯ 08:03 2019-11-20T08:05:32+03:00

Каждый третий предпочел бы обедать в ближайшем кафе, но иногда его нет рядом Фото: из открытых источников

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HeadHunter провела опрос, чтобы выяснить, как чаще всего обедают жители Томска, и важно ли для них при поиске работы, какие условия есть у работодателя.

Оказалось, что большинство томичей приносят обеды с собой, так ответили 60% участников опроса. Выше всего эта доля в сфере «Управление персоналом, тренинги», бухгалтерии и административным персоналом. А вот в кафе на обед ходят 33% жителей Томска. Часто ходят на обед в кафе топ-менеджеры, представители IT-сферы и маркетологи. Заказывают обеды с доставкой лишь 9%, причем чаще всего это соискатели из сферы искусства, развлечений и масс-медиа. Еще 22% питаются на работе в столовой, а 9% обходятся без еды в течение дня.

Большинство соискателей устраивает то, как они питаются в течение рабочего дня (80%). Только 13% этот вопрос не устраивает. Особенно часто так отвечали начинающие специалисты, представители сферы «Медицина» и «Туризм, гостиницы, рестораны».

В случае неограниченного бюджета на обед и вне зависимости от месторасположения работы, 33% соискателей из Томска предпочли бы обедать в ближайших кафе, ресторанах и столовых. Правда, 16% все равно предпочли бы приносить еду из дома и заказывать обед с доставкой, так ответили 18% участников опроса. В столовой на работе хотели бы обедать 24% соискателей.

46% соискателей заявили, что при поиске работы им важно, какие там есть возможности для питания, для 36% томичей, этот вопрос, скорее, не важен.

По мнению 60% соискателей, работодатель должен организовывать питание сотрудников. Выше всего доля таких соискателей в научно-образовательной и производственной сферах. А вот меньше всего этот вопрос волнует представителей государственной службы и автомобильного бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU