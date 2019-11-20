Фестиваль европейского кино пройдет на этой неделе в Томске

СЕГОДНЯ 07:46 2019-11-20T07:46:57+03:00

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III Фестиваль кино стран Европейского Союза пройдет с 22 ноября по 4 декабря в кинотеатре «Fакел» на ул. Красноармейская, 120. В этом году его темой станет творчество женщин в современном кинематографе, сообщает пресс-служба обладминистрации.

сообщается, что фестиваль начнется со шведско-датского фильма «Быть Астрид Линдгрен». Он снят по мотивам биографии шведской писательницы и знакомит зрителя с путем становления знаменитой женщины. Данная кинолента в 2018 году завоевала приз «Лучший фильм на иностранном языке» на Международном кинофестивале в Чикаго (США).

Всего на фестивале покажут 15 фильмов из 15 стран Евросоюза. Они будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

У зрителей появится шанс увидеть кинематографическое искусство Болгарии, Румынии и Хорватии и лично познакомиться с создателями хорватского фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU