Томские власти хотят упростить оформление участков по «жилищной амнистии»

СЕГОДНЯ 07:24 2019-11-20T07:24:20+03:00

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Администрация Томска разработала предложения, которые упрощают действующий порядок предоставления земельных участков в рамках «жилищной амнистии». Их обсудили депутаты на комитете по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской Думы. После согласования на общем заседании поправки будут направлены в Законодательную Думу Томской области.

Напомним, что после принятия областного закона от 28.12.2017 № 164-ОЗ томичи получили возможность бесплатно оформить в собственность свои земельные участки, а cледовательно, и дома до трех этажей, построенные самовольно до конца 2001 года (до вступления в силу Земельного кодекса РФ).

Благодаря «жилищной амнистии» тысячи людей, которые построили дома в советское время, получили реальную возможность узаконить свое имущество. Подобные законы, в частности, приняты в Республике Бурятия, Алтайском крае.

Правда, специалистам зачастую приходится отказывать людям в предварительном согласовании предоставления земельных участков. За 2018-2019 годы в администрацию Томска поступило свыше 700 обращений от жителей частных домов со Спичфабрики, Московского тракта, Каштака, Черемошников и других территорий, из которых удовлетворено только около 25 процентов.

Основные причины отказа - наличие на участке объектов капстроительства, дата постройки которых не известна, либо новых объектов, построенных после 2001 года, а также бань, гаражей и других хозяйственных построек, сведения о которых отсутствуют в техническом паспорте домовладения. Возникают и другие формальные препятствия для оформления земельного участка.

В мэрии провели анализ типичных случаев, организовали выездные встречи с домовладельцами, и в результате предложили внести в областной закон ряд правок. Они призваны упростить механизм оформления имущества в собственность. Теперь решающее слово остается за депутатами областной Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU