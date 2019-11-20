Мужчина погиб при пожаре в селе Томской области
19 ноября в двухквартирном доме села Копыловка в Колпашевском районе случился пожар. На месте тушения возгорания спасатели обнаружили тело мужчины.
Сообщение о пожаре поступило к диспетчеру в 23:26. Пожарные прибыли на место происшествия в 23:28.
«Одноэтажный двухквартирный брусовый дом горел на улице Лесной. Возгорание произошло на кухне. Обгорели диван, стол, закоптились стены в помещении кухни. Пожарными на кухне было обнаружено тело мужчины 1981 года рождения», — сообщает ГУ МЧС по Томской области.
В ликвидации пожара были задействованы пять человек, одна единица техники. Полностью потушить пожар удалось в 23:40. Его общая площадь составила два квадратных метра. Причина происшествия устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU