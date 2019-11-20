2019-11-20T06:10:43+03:00
Общество

Около 20 градусов мороза со снегом ожидает томичей в среду

На дорогах местами возможна гололедица
Маргарита Бондаренко
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Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: Из открытых источников
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В среду днем в Томске ожидается температура минус 20 градусов, а также небольшой снег и северо-западный ветер до 8 метров в секунду, сообщается на сайте Томского гидрометцентра.

"По Томску (в среду) облачная погода с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду… Температура днем – минус 19-21 градус", – уточняется на сайте.

По Томской области по прогнозам синоптиков температура воздуха достигнет минус 17-22 градусов, местами до 27 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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