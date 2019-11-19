«Планета без мусора» уходит с орбиты Томска

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-19T12:54:33+03:00

В течение двух дней организация заберет свои последние оставшиеся сетки для отходов Фото: из открытых источников

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Зеленые сетки для раздельного сбора мусора, которые принадлежат «Новосибирскому перерабатывающему комбинату» (бренд «Планета без мусора»), исчезнут из Томска.

В течение двух дней организация заберет свои последние оставшиеся сетки для отходов. Причина проста: по требованиям «мусорной» реформы они не подходят под стандарты контейнеров для раздельного сбора мусора. Напомним, что месяц назад САХ – регоператор по обращению с ТКО в Томске и Томском районе –потребовало от компаний «Чистый мир» и «НПК» убрать свои сетки. Во что это вылилось, все прекрасно знают – в противостояние САХа и частников, конфликты и митинг. В результате, компании «Чистый мир» удалось отстоять свое право на размещение желтых сеток и сбор мусора, а вот «НПК» нет.

- Всего у нас было 350 сеток (в Томске), САХ вывез 250, а работать со 100 сетками – смысл деятельности теряется, – рассказал Владислав Сиваковский, представитель «НПК», добавив, что "САХ вернул сетки".

Однако теперь от них нужно либо избавляться, потому что «без адреса» это чермет, либо продавать другому оператору. К слову, новая сетка для мусора стоит 9600 рублей, при сдаче на лом - 300 рублей за штуку.

ИСТОЧНИК KP.RU