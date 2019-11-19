У томички, задолжавшей больше 7 млн рублей, приставы арестовали КамАЗы
У женщины для погашения долга арестована техника, отданная ей в счет долга. Эта запутанная история произошла в Томской области, где судебные приставы пытаются взыскать задолженность с одной из бизнесвумен, которой и самой должны немалую сумму.
«Гражданка задолжала организации по договорным обязательствам около 4 млн. рублей, еще 3 млн. рублей составляет кредиторская задолженность банкам. Кроме того, необходимо погасить почти 400 тыс. рублей налогов. Руководитель организации (один из взыскателей) в свою очередь, по решению суда обязан передать ей четыре транспортных средства: грузовой тяжеловоз МАЗ, два КамАЗа и автобетоносмеситель», - пояснила пресс-служба УФССП региона.
Чтобы женщина не сумела продать или передать машины, так и не погасив долг, судебные приставы арестовали технику. В случае, если томичка не погасит задолженность в ближайшее время, имущество ждет принудительная реализация для погашения долга в пользу всех взыскателей.
ИСТОЧНИК KP.RU