У томички, задолжавшей больше 7 млн рублей, приставы арестовали КамАЗы

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-19T12:00:31+03:00

Ключи от всех машин сейчас находятся у судебных приставов. Фото: УФССП по ТО

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У женщины для погашения долга арестована техника, отданная ей в счет долга. Эта запутанная история произошла в Томской области, где судебные приставы пытаются взыскать задолженность с одной из бизнесвумен, которой и самой должны немалую сумму.

«Гражданка задолжала организации по договорным обязательствам около 4 млн. рублей, еще 3 млн. рублей составляет кредиторская задолженность банкам. Кроме того, необходимо погасить почти 400 тыс. рублей налогов. Руководитель организации (один из взыскателей) в свою очередь, по решению суда обязан передать ей четыре транспортных средства: грузовой тяжеловоз МАЗ, два КамАЗа и автобетоносмеситель», - пояснила пресс-служба УФССП региона.

Чтобы женщина не сумела продать или передать машины, так и не погасив долг, судебные приставы арестовали технику. В случае, если томичка не погасит задолженность в ближайшее время, имущество ждет принудительная реализация для погашения долга в пользу всех взыскателей.

ИСТОЧНИК KP.RU