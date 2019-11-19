2019-11-19T11:25:55+03:00
Экономика

Узбекистан хочет вывозить из Томска лес и совместно перерабатывать фрукты

В Томской области работала делегация из сопредельной республики
Татьяна Щукина
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Продукция из древесины занимает в структуре томского экспорта в Узбекистан более 97%Продукция из древесины занимает в структуре томского экспорта в Узбекистан более 97%Фото: из открытых источников
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Во вторник, 19 ноября, завершился визит делегации Республики Узбекистан в Томскую область, в рамках которого стороны определили возможности расширения торгово-экономического и образовательного сотрудничества. Помимо представителей власти из Сырдарьинской области, городов Гулистана и Янгиера, в состав зарубежной делегации вошли руководители предприятий, которые занимаются экспортом и производством сельхозпродукции, мебели, строительством, информационными технологиями и организацией общепита.

В администрации Томской области пояснили, что на долю Узбекистана приходится 26% от объема экспорта региона. За прошлый год экспорт в республику вырос больше, чем на половину и достиг 83,7 млн долларов США. Более 97% в структуре экспорта занимает продукция из древесины, в связи с тем, что в Узбекистане наблюдается строительный бум.

«Но в первую очередь в российских регионах мы ищем партнеров для создания совместных предприятий по переработке хлопка, овощей и фруктов. Мы знаем, что в России хорошо развиты технологии переработки, которые можно применить у нас в республике», - заявил руководитель узбекской делегации Тулкин Дадабоев. Кроме того, перспективно сотрудничество в сфере образования. В томских вузах учится более 1,4 тысячи студентов из Узбекистана, и это – не предел. В ходе минувшей встречи сторонами было решено организовать на узбекской территории курсы обучения преподавателей русского языка, чтобы повысить уровень его знания у будущих студентов, приезжающих учиться в томские вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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